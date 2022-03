Emmanuel Valls rend hommage à son collaborateur sénégalais décédé, Mbaye Badiane.

Un geste de haute portée et pas commun. C'est à travers un post sur Twitter, que l'ancien Premier ministre français, Emmanuel Valls, a rendu un bel hommage à Mbaye Badiane.



C'est un sénégalais âgé de 78 ans qui vivait aux Pyramides depuis 1988, surnommé « le Dinosaure » et qui est devenu une figure emblématique du quartier des Pyramides de la ville d’Evry en France. Là-bas, il a occupé pendant de longues années la coprésidence du conseil du quartier, au côté de Valls, élu par les habitants des Pyramides à 98% et il était à chaque fois le seul candidat inscrit. Aujourd'hui Mbaye Badiane a tourné le dos à jamais à la ville d’Evril. Mbaye Badiane se distinguait bien du groupe des étrangers, noirs. Il a su s'imposer et redonner vie à cette partie de la ville d’Evril, aux Pyramides.



Pour la petite histoire, « il y a de cela trente ans, le quartier des Pyramides, à Evry, était un village charmant et aéré. Puis seul le logement social a continué de progresser, les bourgeois sont partis. Le quartier s’est dégradé. Les Pyramides, derrière le centre commercial L’Agora, sont devenues un des quartiers chauds de la banlieue parisienne. Nous raconte le journal français « L’Obs ».



En outre le ressortissant sénégalais en a pris soin et y a rétabli le « vivre ensemble » et sécuriser les habitants. D'aucuns disent même que Manuel Valls, maire d’Évry depuis 2001, s’est notamment inspiré de lui et que tous les deux se ressemblaient. Apparemment ils avaient les mêmes caractères autoritaires.