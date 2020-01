Pour ce deuxième numéro de la semaine, l'émission « Face à Dakaractu » ouvre une large fenêtre sur la justice, la question de l'état de droit et des libertés individuelles au Sénégal.



Pour discuter de toutes ses questions, « Face à Dakaractu » reçoit Babacar Ba, le coordinateur du Forum du Justiciable au Sénégal, un démembrement de la société sénégalaise qui milite pour la défense des intérêts civiques et moraux des citoyens sénégalais.



Plusieurs questions au menu de cette émission entre Babacar Ba et la rédaction de Dakaractu, notamment l'arrestation des membres du Mouvement citoyen Nõõ Lank, le dossier de Guy Marius Sagna et compagnie, débat sur le troisième mandat du président Macky Sall, la participation de la société civile au dialogue national, entre autres.