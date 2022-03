Émissaire de BBY à Ziguinchor : Cheikh Tidiane Gadio traîné dans la boue par la coalition départementale.

Les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Ziguinchor sont irrités par Cheikh Tidiane Gadio, chef de la mission envoyée par le président de la coalition.



"Il est à constater pour le déplorer, que la mission dépêchée à Ziguinchor a eu une démarche partiale, partisane et exclusive en refusant de rencontrer les responsables de la Coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Ziguinchor, se satisfaisant d’une liste de personnalités concoctée à partir de Dakar par, dit-elle, le Secrétariat Exécutif National de BBY", regrette les responsables dans un communiqué qui nous est parvenu.



Ainsi, le communiqué poursuit pour montrer la désolation des responsables de la Coalition BBY du département de Ziguinchor qu'ils "fustigent cette démarche qui a consisté à privilégier des rencontres exclusivement avec des personnes qui ont travaillé contre les listes de BBY et attirent l’attention des uns et des autres sur les risques d’accentuer le fossé déjà assez profond de la division des responsables dans le département", lit-on dans le texte.



Malgré cet état de fait, ils prônent "le respect de la directive du Président Macky Sall pour la réunification, la réconciliation et la remobilisation, mais exigent que cela se fasse en parfaite considération de toutes les parties, aussi bien des responsables de l’APR que des alliés ainsi que des camarades des communes de l’intérieur du département".



Ils appellent le Président de la coalition "à mandater des émissaires qui respectent l’esprit de la circulaire du 14 février 2022 afin que l’objectif d’une victoire éclatante aux élections législatives du 31 juillet 2022 soit totalement atteint", conclut le communiqué.