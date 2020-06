Emigrés bloqués à Dakar / Le collectif « Diaspora Gno Lank » se rebelle et exige une résolution définitive de sa situation

Décidément, la récente sortie du secrétaire d’État Moïse Sarr indispose le collectif « Diaspora Gno Lank ». Dans un communiqué qui nous est parvenu, le collectif dénonce jusqu'à la dernière énergie cette sortie qu'il qualifie de « sortie honteuse et maladroite ».



Selon le communiqué toujours, «ces mesures que le secrétaire d'État juge fortes, sont une honte et un manque de respect vis-à-vis des citoyens sénégalais qui vivent à l'étranger et qui sont aujourd'hui bloqués au Sénégal».



Le mouvement a posé une question à laquelle seul l'Etat peut répondre. «Comment l'État peut-il rembourser par l'argent du contribuable des sommes colossales détournées par des privés en complicité avec la compagnie nationale au su et au vu de tous?»



C'est pourquoi le collectif demande plus de clarté dans cet argent. Ainsi souligne le communiqué «nous, (DIASPORA GNO LANK) nous attendions des sanctions, une meilleure organisation des vols de rapatriement, un meilleur encadrement par l’autorité et une baisse des tarifs à 500 euros pour l'aller simple et à 200 euros pour le retour en lieu et place de ces aveux d’État».



Toutefois, conclut le collectif, «en réalité, l'État a désavoué le directeur commercial d'Air Sénégal tout en étant pris lui-même la main dans le sac en protégeant un rabatteur et ses complices». C’est pourquoi le collectif exige des sanctions ; la réduction du billet d'avion à 500 euros pour tous les émigrés à destination de l'Europe ; le prix du billet d'avion vers Dakar à 200 euros pour tous les sénégalais bloqués en Europe ; plus de vols et un système de vente des billets accessible à tous et dans toutes les agences afin que les émigrés puissent rentrer en paix et dans de meilleures conditions ; une gouvernance démocratique, transparente de l'immigration; du respect et de la considération de l’émigré acteur de développement et de stabilité sociale, sonne le collectif qui organise une conférence de presse ce vendredi 19 juin 2020 à partir de 11H devant les locaux d'Air Sénégal à l’immeuble la rotonde à la place de l'indépendance.