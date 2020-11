Émigration irrégulière : les cadres de BBY jugent la dotation budgétaire actuelle assez limite pour soutenir les différents leviers d’actions

La Coordination nationale des Cadres de BBY, réunie sous la présidence de leur Coordonnateur, Alpha Bayla Guèye a lancé un appel aux jeunes, pour leur dire que l’avenir de la jeunesse sénégalaise se situe bien au Sénégal. Et que les perspectives de croissance annoncées et validées vont, sans nul doute, offrir de grandes possibilités à la jeunesse sénégalaise, de s’épanouir socialement et professionnellement. De ce fait, de telles prises de risque sont incompréhensibles à ce stade de notre histoire.

Sur le même registre, les cadres constatent que le dispositif actuel, de lutte contre le chômage, la précarité et le sous-emploi, est souvent méconnu du grand public. Elle demande au Gouvernement du Sénégal de mieux articuler les différentes politiques publiques en la matière et les rendre accessibles par une meilleure appropriation.

En ce sens, une meilleure maîtrise des flux entrants et sortants devrait aussi aider à juguler le phénomène. À ce titre, la coordination sollicite des autorités à rendre obligatoire l’inscription de tout demandeur d'emploi dans la base de données accueil-emploi établie à cet effet (à décentraliser au besoin auprès des collectivités territoriales). Condition qui devrait désormais être requise avant toute validation d’un contrat de travail par l’inspection du travail.



Les cadres jugent également la dotation budgétaire actuelle assez limite pour soutenir les différents leviers d’actions, à savoir le renforcement de l’employabilité des jeunes en âge de travailler : apprentissage, formation professionnelle, soutien aux RH ; l’amélioration du dispositif de création d’emploi : maison outils, contrats de travail, soutien au RH, centre d’initiative pour l’emploi local etc…