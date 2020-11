Émigration irrégulière à Saint-Louis : Mme Awa Ndiaye mobilise jeunes et parents pour sensibiliser les candidats.

C'est connu, la région de Saint-Louis est l’une des plus touchées par le phénomène de l’émigration irrégulière. Plusieurs familles ont perdu des jeunes qui ont choisi de braver la mer pour aller en Europe.



Comptant parmi ses partisans des familles touchées par la perte de proches, Mme Awa Ndiaye, Présidente de la CDP et membre de l’APR, a initié, ce week end, une journée de réflexion et de propositions sur la question de l’émigration irrégulière.



La cérémonie tenue au Foyer Monseigneur Dodds à Saint-Louis, a vu la participation massive des jeunes et des mères de famille des quartiers les plus touchés par le phénomène.



Les jeunes partisans d’Awa Ndiaye, ont ainsi réussi une belle organisation avec un panel qui a vu la participation de la Direction des sénégalais de l’extérieur. Des plaidoyers forts ont été faits à l’endroit des familles surtout qui mettent une pression insoutenable sur les jeunes.



Les problèmes d’employabilité et les programmes du gouvernement en matière d’emploi des jeunes ont été aussi abordés par les participants. Cette manifestation entrait dans le cadre de la célébration de l’anniversaire du mouvement des jeunes de la présidente Awa Ndiaye.