Émigration irrégulière : « Les départs ont fortement baissé »

Si l’on se fie aux propos de Babacar Ba, conseiller technique au ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur au cabinet du secrétaire d’État Moïse Sarr, depuis quelque temps l’on note une baisse considérable des départs pour la migration irrégulière. « Quand vous constaterez dans les chiffres que vous pouvez aisément vérifier, vous verrez de vous-même que le phénomène des départs a fortement baissé », a renseigné le conseiller technique.



Pour les raisons qui pourraient expliquer une telle baisse, le conseiller technique de souligner que des efforts considérables ont été consentis par le gouvernement sénégalais, dans le sens de stopper les départs irréguliers vers des endroits incertains.



« Le gouvernement sénégalais a fait énormément d'efforts, d'abord du point de vue de la surveillance des frontières, elle a été très bien renforcée. Mieux encore, l’État du Sénégal a mis en place un comité interministériel pour lutter contre la migration irrégulière. Tout cela pour dire que des efforts importants sont consentis dans la mise en œuvre des politiques et programmes économiques importants pour renforcer la résilience des territoires afin de maintenir les jeunes dans leur pays. Ce qui justifie le lancement tout récent par le ministère des affaires étrangères du projet gouvernance, migration et développement et la mise en place des bureaux d'accueil et de suivi dans les quatorze régions du Sénégal. Tout cela contribue à faire baisser les départs dans le cadre de la migration irrégulière », tentera de justifier Babacar Ba qui prenait part à la rencontre sur la mise en œuvre du pacte mondial pour la migration…