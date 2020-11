Émigration irrégulière : Le gouverneur de Dakar mobilise la Der et le Prodac pour le financement des jeunes.

Dans le cadre de la lutte contre l'émigration illégale, le gouverneur de la région de Dakar a tenu ce lundi, un CRD de sensibilisation sur le financement des jeunes. À cette occasion, le gouverneur a echangé avec les jeunes sur son rôle contre l'émigration irrégulière afin de répondre à leurs préoccupations et de leur faire part de leurs attentes pour mettre fin au phénomène Barca ou Barsax.



Pour cela, souligne-t-il, divers acteurs de l'État ont pu participer à cette initiative, notamment ceux qui ont en charge l'encadrement et l'accompagnement des jeunes dans le cadre des financements.



Vu l'engagement des jeunes, le chef de l’exécutif régional de Dakar a souhaité qu'un cadre de concertation soit institué entre la délégation générale et l'ensemble de ses structures et les jeunes.



Selon lui, l'émigration clandestine est un phénomène naturel, mais il faut voyager dans les règles de l'art en respectant les procédures, mais également les lois des pays d'accueil.