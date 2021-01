Réagissant après le discours à la nation du chef de l'État à la veille du nouvel an, le chargé des élections du parti Pastef/Les Patriotes, Aldiouma Sow, dénonce le manque de vision du président Macky Sall pour résoudre les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes, notamment la question de l'émigration clandestine et l'emploi des jeunes.



"Ce qu'il a proposé pour combattre l'émigration clandestine n'est pas la véritable solution pour résoudre le problème. Si dans toutes les solutions possibles pour résoudre la question de l'émigration clandestine, le président n'a choisi que la réponse pénale, ça pose un véritable problème", a soutenu Aldiouma Sow.



Par ailleurs, le cadre de Pastef déplore le manque de vision du président Macky Sall pout résoudre la lancinante question de l'emploi des jeunes.



"Tout le monde sait que la mauvaise gestion des biens publics et la mise en place des projets qui ne répondent pas aux besoins des populations est à l'origine de la situation catastrophique que traverse le pays et les jeunes en particulier. Et si après sept ans d'exercice du pouvoir, le président de la République revient nous dire l'emploi des jeunes est une priorité, il y a de quoi s'inquiéter. Mais cela traduit l'échec patent du régime actuel dans sa politique économique et dans sa gestion des affaires publiques", a regretté Aldiouma Sow...