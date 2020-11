Émigration clandestine des jeunes : Decroix interpelle le Gouvernement

Une réponse du Gouvernement sur le fléau de l'émigration clandestine des jeunes, c'est ce que souhaite le député Mamadou Diop Decroix qui lui a adressé une question d'actualité sur le sujet. Le Vice-président du Groupe Liberté et Démocratie dans la correspondance adressée au Président de l'Assemblée nationale pour transmission à l'exécutif, de signaler que la presse du 9 novembre 2020 informait que près de 2.000 sénégalais ont débarqué en Espagne en 1 mois dans le cadre de l’émigration clandestine des jeunes.



"Au moins 738 Sénégalais seraient arrivés en Espagne entre le 6 et le 8 novembre, soit en l’espace seulement de 3 jours. Les sources espagnoles nous apprennent que 400 embarcations, toutes en provenance d’Afrique et particulièrement du Sénégal, sont arrivées en Espagne, en 11 mois avec un effectif estimé à vingt mille (20.000) personnes". lit on dans la lettre.



Le plus inquiétant, renseigne le député, "est que le phénomène semble s'accentuer au jour le jour dès lors qu’il faut ajouter à ces chiffres ceux des embarcations interceptées par les services de l’armée et les morts en mer qui se comptent désormais par centaines".



En outre, l'ampleur de cette poussée migratoire subite est observée dans un contexte où l’Europe est en train de vivre une deuxième vague de covid-19 avec davantage de difficultés économiques en vue mais, malgré tout, nos jeunes migrants qui le savent parfaitement, préfèrent partir, a précisé l'ancien ministre du commerce.



Le parlement conclut Decroix a besoin de connaître la lecture que fait le gouvernement de ce drame quotidien et ce qu’il compte faire pour éradiquer ce désastre et, subsidiairement, secourir les familles en détresse.