Émigration clandestine : La présence de soldats espagnols à Dakar découle d’un accord signé en 2006 entre le Sénégal et le Royaume d’Espagne, selon le ministre de l’Intérieur.

« Cela n’est pas nouveau. Un accord a été signé, à travers l’agence européenne Frontex, le Sénégal et le Royaume d’Espagne, en 2006. Cet accord prévoit des patrouilles conjointes tout au long de nos frontières maritimes, ainsi que d’autres actions », a assuré Antoine Abdoulaye Diome.



L’accord a été renouvelé à plusieurs reprises, selon le « premier flic du pays », qui renseigne que « c’est donc dans un cadre bien déterminé que toutes ces actions sont entreprises et régulièrement menées afin de venir en appoint ».



À noter que la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez Laya, en visite à Dakar, avait annoncé le déploiement à Dakar de 15 soldats à bord et d'un navire océanique avec 25 autres soldats pour renforcer les troupes du détachement espagnol.