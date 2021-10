Émigration clandestine : La gendarmerie arrête 56 candidats et plus de 8 millions en devises étrangères saisis.

La gendarmerie nationale a encore alpagué des candidats de l’émigration clandestine. Dans un communiqué transmis à notre rédaction, les pandores révèlent que 56 candidats à l’émigration clandestine et leurs convoyeurs ont été interceptés entre Notto Gouye Diama, Mbour et Kafountine dans les secteurs des Légions centre-ouest et sud dans la période du 21 septembre 2021 au 01 octobre 2021.



Le texte précise que les candidats et leurs convoyeurs avaient par devers eux divers matériaux. Ainsi, huit millions six cent quatre mille huit cent quatre-vingt-quinze (8.604.895) des devises étrangères, des téléphones portables, des imperméables, des bidons d’eau ainsi que des sachets de biscuits et bidons ont été saisis lors de ces opérations.



La gendarmerie souligne que concomitamment à la couverture sécuritaire du Grand Magal de Touba, les départs de migrants par la mer sont habituellement relevés pendant cette période où la gendarmerie est prioritairement engagée dans les services d’ordre de ce grand événement religieux qui draine beaucoup de personnes, à travers la sécurisation des axes routiers et de son secteur de compétence à Touba.