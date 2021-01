Les séquelles de l’émigration clandestine sont toujours visibles dans certaines localités comme dans la région de Saint-Louis. Ainsi, c’est pour venir en aide à ces familles impactées que l’association mythe et réalité sur l’émigration a effectué une remise de kits alimentaires composés de riz, huile et de nombreux produits de première nécessité.



Accompagné de quelques membres de l'association, Moustapha Sow est venu, selon lui, pour « discuter avec les « Badianou Guox » et surtout avec les rescapés pour ensuite « leur présenter leurs projets de financement. Comme le financement de projet, le financement de la formation de certains rescapés, mais également la création d’emploi ».



Toutefois, ce collectif des Sénégalais de l'extérieur lance un appel aux autorités politiques et bonnes volontés pour soutenir leur élan de solidarité.