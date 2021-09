Émigration Irrégulière / Le gros coup de filet du commissariat central de Saint-Louis : « Deux convoyeurs et 14 candidats arrêtés dans différents quartiers de la ville »

Les éléments du commissaire central de Saint-Louis, Mamadou Tendeng, ont réussi un gros coup de filet dans le cadre de la lutte contre l'émigration irrégulière dans la ville tricentenaire. En effet, les éléments du commissariat central ont pu déjouer le départ d'une pirogue et procédé à l'arrestation de deux convoyeurs et 14 autres candidats qui s'apprêtaient à prendre la mer.



"C'est la police des frontières qui a eu écho de l'organisation d'un voyage, de là, l'information est exploitée par le commissariat central car disposant de plus d'effectif. C'est là que O. D a été arrêté au quartier Sor Diagne. Après les premiers éléments de l'enquête, un premier lot de sept candidats a été arrêté à Sor Diagne. De là aussi, un autre lot de sept candidats a été mis aux arrêts au quartier Njollofène. Ce qui porte à 16 le nombre de personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire", a renseigné une source proche de l'enquête qui n'a pas voulu se dévoiler.



Notre source bien informée de la situation indique également que l'un des convoyeurs de cette embarquation est un guinéen de nationalité l'autre est d'origine guinéenne.



Poursuivant toujours sa narration, notre source informe que " l'embarcation a été saisie en plus de deux moteurs et plus de 25 bidons de 20 litres d'essence". L'enquête bouclée, la bande sera présentée au procureur de Saint-Louis demain lundi, sauf changement de dernière minute...