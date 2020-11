Émigration Clandestine : La jeunesse républicaine libre s’incline devant la mémoire des disparus.

Près de 500 jeunes candidats à l’émigration clandestine auraient péri en mer en seulement une semaine. Une situation qui a suscité l’émotion des sénégalais notamment celle de la jeunesse républicaine libre. Cette dernière s’est inclinée devant la mémoire de leurs concitoyens, qui «ont perdu la vie dans la traversée de l’Atlantique à la recherche d’un hypothétique Eldorado. Le grand bleu a emporté nos frères et sœurs et avec eux, une partie de notre dignité. Ce phénomène, qui existe depuis toujours, a connu une recrudescence inquiétante ces dernières semaines au point de secouer notre pays», indique le communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu.



La jeunesse républicaine libre «appelle les autorités à la vigilance» et invite «les citoyens et surtout les parents à la responsabilité». «Le manque d'emploi étant aujourd’hui un fléau mondial, il urge de repenser le rapport entre la jeunesse et les opportunités qui existent dans notre pays, revoir les contenus des enseignements afin d’augmenter l’employabilité des jeunes par un rapprochement de la formation d’avec les niches et opportunités d’emplois, mais aussi et surtout restaurer la caution de confiance entre les pouvoirs publics et la jeunesse », lit-on dans le document.