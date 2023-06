Émeutes de juin 2023 : Souleymane Ndiaye s'interroge sur "le silence coupable de cette opposition qui refuse de condamner les violences et continue d'appeller à manifester "

Se prononçant sur l'actualité politique nationale et internationale, le DG de la Sapco Souleymane Ndiaye a présenté ses condoléances aux familles des victimes des violentes manifestations du 1er au 3 juin dernier. Il a ainsi souhaité un prompt rétablissement aux blessés et exprimé sa solidarité et sa compassion aux personnes ayant perdu des biens lors des manifestions.



Il dit condamner avec la dernière énergie les violences notées suite à la condamnation de Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse, une infraction prévue par la loi pénale. M. Ndiaye de déclarer que "Rien ne justifie ces violences" car "Ousmane Sonko a été jugé en toute indépendance devant les juridictions compétentes, en respectant ses droits tout au long du processus ayant abouti à sa condamnation".



Pour le leader de la S2D, "si Sonko et ses partisans ne sont pas satisfaits du jugement rendu, ils doivent le contester devant la justice et non dans la rue".



À l'endroit de l'opposition, M. Ndiaye d'ajouter : "nous regrettons le silence coupable de cette opposition irresponsable qui n’a aucunement dénoncé ces manifestations violentes et pire encore continue d'appeler les populations à manifester" pour, déplore-t-il, "troubler l'ordre public, mettre l'économie à terre et favoriser les conditions d'un mécontentement populaire. Cette façon de faire de la politique n'est que de la pure lâcheté", lance-t-il.



Par ailleurs, Soul Ndiaye dit saluer "le professionnalisme et le dévouement de nos Forces de Défense et de Sécurité qui mènent un excellent travail pour traquer les malfaiteurs et les infiltrés qui n’avaient qu’un seul objectif: détruire la République ».



Quid des supposées plaintes à la CPI ?



Pour lui, "C’est un manque de respect total pour notre pays, notre démocratie et notre histoire que d’invoquer la CPI dans cette histoire. Le Sénégal a toujours su gérer ses affaires intérieures en toute indépendance et en toute responsabilité. Le Sénégal, faut-il le rappeller, est une démocratie majeure, profondément attachée aux droits humains, qui bénéfie de cette reconnaissance partout à travers le monde comme l’a d’ailleurs rappelé le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme à Genève à l’occasion de l'ouverture officielle de la 53e session du Conseil des droits de l’homme".



Enfin, réagissant à la mission de médiation africaine dans la guerre Russo-Ukrainienne, le DG de la SAPCO estime que "Son Excellence Macky Sall est une chance pour le Sénégal et pour l'Afrique. Je salue le leadership du Président Macky Sall qui, après avoir dirigé avec brio la Présidence de l’Union Africaine, continue d’honorer notre pays sur la scène internationale. Sa récente mission de médiation en Russie et Ukraine atteste à suffisance que le continent peut compter sur lui pour relever ses défis multiples tels que la paix, la sécurité et le développement du continent".