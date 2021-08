Embuscade à Boni : L’armée malienne perd 15 hommes et enregistre des blessés graves.

L’information a fait le tour dans la toile et passe en boucle dans la presse malienne. Onze soldats des forces armées maliennes (FAMA) ont été tués et dix blessés dont la plupart grièvement.



Selon le communiqué sorti par l’état-major des armées malien, il y a quelques heures, « c’est autour de 12h 45mn de ce jeudi 19 août 2021, qu’un convoi FAMA quittant Douentza pour Boni a été la cible d’une attaque complexe.



Ledit convoi a été victime d’une embuscade, après l’explosion d’une fourgonnette piégée abandonnée sur la Rn16 aux environs de Boni », précise le communiqué. Il y a eu des échanges de tirs intenses entre les deux protagonistes.



Le bilan provisoire d’après le texte, est passé à 15 militaires tués. Cette région est la proie d’attaques contre les FAMA depuis 2012, date du déclenchement de la rébellion indépendantiste et djihadiste dans le nord Mali. Depuis lors, ce sont des milliers de morts militaires, civils et insurgés qui sont enregistrés dans cette région...