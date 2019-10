Elu homme de l’année aux USA : Des photos de Salah font scandale en Egypte.

En Egypte, Mohamed Salah ne fait pas parler de lui uniquement sur les terrains Anglais. La star de Liverpool est au cœur d’une polémique, dans son pays, à cause de photo publiées par le Magazine Gentlemen’s Quarterly qui l’a désigné homme de l’année.



Mo Salah a fait la Une du magazine en ce mois d’octobre avec la célèbre mannequin Brésilien Alexandra Ambrosio. Les deux stars se sont prêtées à une séance photo. Sauf que juste après la publication des photos, les images ont déclenché une grosse polémique en Egypte, le pays d’origine de Salah à grande majorité musulmane.



En effet, certains ont jugé les photos « osées » et se sont indignés. Certains milieux conservateurs les qualifient « d’obscénités » comme le rapporte le quotidien Marca.



Le joueur est resté assez discret sur le sujet, puisqu’il ne s’est toujours pas prononcé sur la question.