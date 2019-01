Élinkine : Les pêcheurs ont organisé une journée de sensibilisation sur les accidents de mer

L'association des pêcheurs d'Elinkine a tenu une journée de sensibilisation samedi sur les risques et dangers que peuvent rencontrer les pêcheurs en haute mer. Vu l'importance de la journée et du thème, le président du quai de pêche appelle à plus de responsabilité des pêcheurs, car le quai n'a pas encore de moyens pour pouvoir intervenir à tout moment.