Élinkine (Casamance) / Ousmane Sonko : « Nous allons dissoudre l’Assemblée nationale... »

Le candidat de la coalition « Sonko président » a sillonné toute la basse Casamance ce 12 février 2019 et a présenté aux sénégalais le village historique de Elinkine où El Hadj Oumar Tall est passé et a creusé un puits d’après quelques habitants du village. Par la suite, il a évoqué que si une fois il était élu, il convoquera des élections anticipées, communales et législatives pour conduire un changement effectif pour un Sénégal nouveau...