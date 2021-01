Eliminé en 8ème de final FA CUPv: Liverpool vers sa neuvième année sans trophée national.

Le Liverpool de Sadio Mané continue sa chute et se dirige vers une saison sans gagner le moindre trophée. En effet, depuis quelques journées, l'équipe de Liverpool n'est plus ce qu'elle était, au début de l'année 2021. Une année plus que noire pour les Reds qui n’ont enregistré qu'un seul point lors de leurs cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues.



Ce dimanche 24 janvier, Jürgen Klopp espérait peut-être prendre sa revanche face à une équipe de Manchester United très en forme dernièrement. Mais malheureusement à cause de la méforme de ses joueurs, les Reds se sont inclinés devant les hommes du Coach Norvegien Ole Gunnar Solskjær. Avec un doublé du pharaon Mohamed Salah, les Reds n'ont pas pu garder leur avantage malgré leur ouverture du score. Les Mancuniens sont parvenus à revenir au score, avant de prendre l’avantage. Leur maitre à jouer, Bruno Fernandes a ensuite donné la victoire sur coup de pied arrêté à la 78ème minute, score finale (3-2). Sadio Mané devra donc attendre l'année prochaine pour espérer gagner pour la première fois la coupe d'Angleterre avec Liverpool. La dernière victoire des Reds remonte à 2006.