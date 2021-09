Éliminatoires mondial 2022 : Le Sénégal face à la « bête noire » Togolaise ce mercredi, pour bien démarrer sa campagne (16h00 Gmt)

Le Sénégal démarre sa campagne pour le compte des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022, ce mercredi, face au Togo, au stade Lat Dior de Thiès (16h00 GMT)



Des retrouvailles qui s'annoncent mouvementées entre deux nations africaines qui se sont déjà affrontées à 24 reprises. Autant de duels qui n’ont pas permis aux Lions et aux Éperviers de se départager sur le terrain.



En effet, chacune de deux équipes compte huit succès à son actif pour un total de huit matches nuls. Une parfaite égalité !



Cette énième confrontation devrait peut-être à la bande à Sadio Mané et aussi Aliou Cissé qui était de la partie quand le Togo empêchait les Lions d’aller au mondial 2006, de vaincre le signe indien.



Les hommes de Paulo Duarté, quoique moins conquérants, peuvent réussir à semer le trouble dans la défense sénégalaise.



La dernière victoire des Lions sur le Togo remonte au 22 avril 1995 (5-1, à Dakar), c’était lors des qualifications de la CAN 1996. À l'époque, le Sénégal avait subi un revers à Lomé (2-0), lors du match aller...