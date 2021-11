Éliminatoires Mondial 2022 : Les « Étalons » condamnés à l’exploit à Alger

Créer l’exploit de mettre fin à une longue période d’invincibilité des champions d’Afrique en titre où se résoudre à attendre les éliminatoires du Mondial 2026 pour encore tenter de se qualifier à une première Coupe du monde. Ce sont les deux seules options possibles pour les « Étalons » du Burkina Faso, qui affronte ce mardi 16 novembre, l’Algérie dans un match aux allures de finale, comptant pour la 6e et dernière journée du Deuxième tour des éliminatoires du Mondial Qatar 2022.

Un voyage qui ne sera pas facile pour le Burkina quand on connaît la forme actuelle de l’Algérie (32 matches consécutifs sans perdre) et surtout les statistiques de Belmadi et ses hommes dans ces éliminatoires (23 buts marqués en 5 matches contre 2 buts encaissés). D’autant plus que la ligne d’attaque des Étalons est complètement décimée avec les absences de Bertrand Traoré, Lassina Traoré, Abdoul Fessal Tapsoba et Mohamed Konaté.

Néanmoins, il y a de quoi nourrir l’espoir du côté des « Hommes intègres », sans verser dans le hasard. D’abord, c’est la seule équipe à avoir tenu tête aux Fennecs dans ces éliminatoires. Au match aller, les deux équipes se sont séparées sur un match nul bien disputé (1-1). Ensuite, la pression sera double côté Algérien : Mahrez et ses coéquipiers doivent gérer la statistique liée à l’invincibilité pour aller chercher le record mondial détenu par l’Italie (37 matches sans défaite). Aussi, le petit point requis pour se qualifier peut-être un piège si les Burkinabés arrivent à gérer l’heure de jeu sans prendre de but.

Et pour finir, les hommes du sélectionneur Kamou Malo n’ont enregistré aucune défaite dans ces éliminatoires. Ils ont enregistré 3 victoires, 2 matchs nuls; marqué 10 buts et n'en ont encaissé que 2...