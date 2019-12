Éliminatoires Mondial 2022 : Le Sénégal dans le chapeau 1

Comme annoncé dans une dernière correspondance, la FIFA s’appuiera sur le classement mondial de décembre pour définir les chapeaux en vue du tirage au sort des groupes des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.



Et se basant sur le dernier classement mondial FIFA, l’on est en mesure de confirmer les différents pots pour le tirage. Le chapeau 1 sera constitué des 10 premiers pays les mieux classés. Et ainsi de suite. Nous aurons 4 chapeaux de 10 équipes. Classé numéro 1 en Afrique et 20 eme mondial, le Sénégal a été logiquement versé dans le chapeau 1.



Il s’agira du deuxième tour des qualifications. Un premier tour (préliminaires) a déjà aidé à dégager 14 qualifiés. Ainsi, ce ont 40 pays qui seront placés en 10 groupes de 4 pour ce second tour.



Et à l’issue de ce tour, les 10 premiers de chaque groupe disputeront les Barrages. Ce n’est qu’à l’issue de ces play-offs qu’on connaitra les 5 pays qualifiés pour la phase finale du Mondial 2022 au Qatar.



Chapeau 1 : Sénégal, Tunisie, Nigéria, Algérie, Maroc, Ghana, Egypte, Cameroun, Mali, RD Congo



Chapeau 2 : Burkina Faso, Afrique du Sud, Guinée, Ouganda, Cap Vert, Gabon, Bénin, Zambie, Congo, Côte d’ivoire



Chapeau 3 : Madagascar, Mauritanie, Libye, Mozambique, Kenya, Centrafrique, Zimbabwe, Niger, Namibie, Guinée Bissau



Chapeau 4 : Malawi, Angola, Togo, Soudan, Rwanda, Tanzanie, Guinée Equatoriale, Ethiopie, Liberia, Djibouti



