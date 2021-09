Éliminatoires Coupe du monde 2022 : Le Sénégal s'impose difficilement (2-0) contre le Togo, Sadio Mané et Abou Diallo en sauveurs...

Le Sénégal démarre sa campagne de qualification à la prochaine coupe du monde de football (Qatar 2022) sur une victoire deux buts à zéro contre le Togo, ce mercredi après-midi à Thiès. Des réalisations signées Sadio Mané (56e) et Abou Diallo (80e) qui permettent aux Lions de prendre la tête du groupe H.



Malgré une pelouse du stade Lat Dior en bien meilleur état après les travaux récemment effectués par la Fsf, les Lions n'ont pourtant pas réussi à emballer le match qui s'est déroulé sur un faux rythme tout au long de la première mi-temps qui s'est terminée sur un décevant 0-0.



Face au bloc bas imposé par Paulo Duarté, qui a réussi à verrouiller le jeu pendant presque une heure, Aliou Cissé et ses joueurs ont peiné à trouver la bonne formule.



Comme souvent, ces derniers temps, les vice-champions d'Afrique s'en sont remis à la star sénégalaise, Sadio Mané qui a débloqué la situation à la 56éme minutes suite à un joli une-deux avec Boulaye Dia (1-0.)



Un but qui a eu le mérite de permettre aux Sénégalais de se décrisper un peu, se procurant plus d'occasions de buts. Justement, sur cette lancée, le coach Cissé qui a procédé à plusieurs changements, lancera Habib Diallo qui, suite à un corner fera une belle remise de la tête pour Abou Diallo, qui reprend d’une demie volée (2-0.) Deux buts à zéro à l'issue des 90 minutes de jeu.



Le Sénégal remporte une précieuse victoire sans vraiment convaincre. Les Lions disputeront leur deuxième match le 07 septembre prochain au Congo, contre les diables rouges.