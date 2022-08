Éliminatoires CHAN 2023 : Bouly Junior promet de vaincre la « bête noire » qu'est la Guinée...

Bouly Junior Sambou veut vaincre le signe « guinéen. » Après plusieurs éliminations par la Guinée au cours des derniers éliminatoires et ou compétitions du championnat d’Afrique des nations de football (Chan), l’attaquant de l’équipe nationale locale a promis de renverser la tendance lors de la double confrontation entre le Sénégal et la Guinée Conakry (éliminatoires chan 2023) qui se jouera entre le 26 et 28 août prochain dans la capitale sénégalaise, avant le retour entre le 2 et 4 septembre au Mali où a été délocalisée la partie.