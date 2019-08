Eliminatoires CHAN 2020 / Sénégal - Liberia (17h) : Les Lions locaux dans l’obligation de s’imposer par deux buts d'écart

Les Lions locaux se frottent aux Leone Stars, ce samedi (17h00), au stade Léopold Sédar Senghor pour le compte de la manche retour des éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2020. Il y a une semaine, à l’aller, le Libéria avait gagné sur la marque de 1-0. Les libériens n’ont besoin que d’un point pour se qualifier au tour suivant.



L’équipe locale a donc son destin en main et n'a besoin que d'une victoire par deux buts d'écart sur l’ensemble des deux confrontations. Face à l’équipe visiteuse, elle va devoir faire preuve de plus de justesse technique si elle veut ramener les trois points. Les hommes de l'entraîneur Serigne Saliou Dia devront s'imposer sur la pelouse du stade Senghor, ce samedi lors de ce match éliminatoire, puisqu'entre le Sénégal et le Liberia, une seule équipe devra passer cette première étape des préliminaires.