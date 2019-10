Éliminatoires CHAN 2020 : Battu aux tirs au but, le Sénégal s’attaque à la licence des joueurs Guinéens.

Et si on assistait à une nouvelle bataille administrative entre le Sénégal et la Guinée ? Hier suite à l’élimination des « Lions » (1-1, TAB 3-1) par le Syli national, le coach Sénégalais s’était ainsi exprimé :« Les Guinéens ont joué avec des licences de 2017-2018. Toute compétition a un règlement. Et pour le CHAN, tu dois jouer avec la licence de l’année en cours. Toutes nos licences sont de 2018-2019. On verra… » a-t-il averti

Selon nos confrères du quotidien sportif Stades, le président de la fédération sénégalaise de Football a été interpellé sur la question. Et, ce dernier dans sa réponse, semble prendre le contre-pied du sélectionneur Serigne Saliou Dia : « D’après les administratifs, les Guinéens ont joué avec des licences de 2018-2019. Il y a juste un joueur qui avait présenté une photocopie de son passeport. Suite à notre intervention le commissaire du match l’a sorti… » a t’il précisé.