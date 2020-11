Éliminatoires CAN et Mondial : Aliou Cissé invaincu en 24 matches disputés.

Depuis son apparition sur le banc de l'équipe nationale de football, Aliou Cissé n'a concédé aucune défaite en 24 rencontres officielles disputés dans le cadre des éliminatoires CAN et Mondial combinés. Un bilan plus que reluisant qui plaide en faveur du sélectionneur des Lions pas du tout épargné par ses détracteurs.



Selon le quotidien Stades qui revient en détails dans les statistiques de Cissé, après les éditons 2017 et 2019, le technicien Sénégalais a encore qualifié le Sénégal à une phase finale de coupe d'Afrique. Sans oublier la participation à la coupe du monde Russie 2018.



Un exploit réalisé par l'entraîneur sénégalais qui avait réussi un sans faute lors des éliminatoires de la CAN 2017 avec 18 points glanés sur 18 possibles. Avant de signer une brillante mais difficile qualification au Mondial 2018 puis un quasi sans faute lors des qualificatifs de la CAN 2019.



Depuis mars 2015, nos confrères de Stades de souligner que le Sénégal a disputé 24 matches en éliminatoires de la CAN et coupe du monde avec 20 victoires, 4 nuls et aucune défaite subie. Le tout en inscrivant 49 buts pour 10 encaissés. Une invincibilité établie depuis la dernière défaite des Lions le 15 octobre 2014 contre la Tunisie 1-0, en éliminatoires de la CAN 2015.