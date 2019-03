Éliminatoires CAN U-23 / Guinée – Sénégal : Koto confiant pour la qualification

En conférence de presse d’avant match hier, le sélectionneur de l’équipe nationale de football des U23 s’est adressé à la presse.

Selon Koto : « On est en Guinée pour faire le meilleur résultat possible. J'ai eu le temps de préparer ce match et nous sommes prêts pour jouer nos chances à Conakry. »

Le tacticien Sénégalais de rajouter qu’il a largement eu le temps d’observer le Syli : « J'ai vu cette équipe de la Guinée en aller et retour contre la Mauritanie. C'est une bonne équipe qui a des individualités intéressantes. Je reste tout de même confiant pour me qualifier."