Éliminatoires CAN 2021 et Mondial 2022 : La CAF dévoile les nouvelles dates, les "Lions" en piste dès novembre.

Les choses sérieuses devraient bientôt reprendre sur le continent noir où la confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé les nouvelles dates pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021 et de la coupe du monde 2022. Une importante décision prise par le comité exécutif de la CAF qui l'a révélé par le biais d'un communiqué officiel paraphé par secrétaire exécutif P.I, Abdelmounaïm Bah.



Selon le document publié ce mercredi, il a été retenu les fenêtres suivantes pour un retour à la compétition après une interruption imposée par la pandémie de la Covid-19. C'est ainsi qu'à partir du 9 au 17 novembre 2020 se dérouleront les 3 ème et 4 ème journées dédiés aux éliminatoires de la CAN 2021. Alors que les 5 ème et 6 ème journées ont été programmées entre le 22 et le 30 mars 2021.



Concernant les qualifications à la prochaine coupe du monde Qatar 2022, la CAF a jugé plus opportun de démarrer la campagne au mois de mai. Les deux premières journées étant fixées du 31 mai au 15 juin 2021. Au moment où la deuxième et la troisième partie se disputeront dans la fenêtre du 30 août au 7 septembre 2021. Le dernier virage se jouera entre le 4 et le 12 octobre 2021. Toujours selon le communiqué, les matches de barrage se joueront du 8 au 16 novembre 2021.



Les "Lions" du Sénégal, logés dans le groupe I en compagnie de la Guinée Bissau, du Congo Brazzaville et de l'Eswatini, devront recevoir la Guinée Bissau. Avant de se rendre chez eux, puis voyager en terre Congolaise et finir devant à domicile contre l'Eswatini. Le Sénégal est leader de sa poule avec 6 points glanés en deux matches, le Congo et la Guinée Bissau suivent respectivement chacun avec 3 points.