Éliminatoires CAN 2021 : Voici les 22 « Diables rouges » qui défieront les lions du Sénégal

Liste des 22 joueurs du Congo Brazzaville



Gardiens de but : Christoffer Mafoumbi (Blackpool / Angleterre), Pavhel Ndzila (Etoile du Congo) et Giscard Mavoungou (AS Cheminots / Congo)



Défenseurs : Fernand Mayembo (Le Havre / France), Carof Bakoua (Otohoo/ Congo), Elie Ikouma (Cara / Congo), Beranger Itoua (Sohar Fc / Oman) Ravy Tsouka (Vasteras SK FK/ Suède), Dorvel Dibekou (Etoile du Congo / Congo), Hugo Konongo (SEPSI OSK/ Roumanie), Dimitri Bissiki (AS Otoho/ Congo)



Milieux de terrain : Amour Loussoukou (Stade tunisien / Tunisie), Durel Avounou (SM Caen/ France), Gaius Makouta (AS Braga B/Portugal), Itali Ossété (Diables Noirs /Congo), Thievy Bifouma (Yeni Malatyaspor / Turquie)



Attaquants : Junior Makiéssé (US Tataouine/ Tunisie), Yhoan Andzouana (KSV Roeselare / Belgique), Prince Vinny Ibara (Beerschot/ Belgique), Silvère Ganvoula (VFL Bouhum/ Allemagne), Juvhel Tsoumou (FCSB / Roumanie), Yann Moukombo (Etoile du Congo / Congo)