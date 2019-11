Éliminatoires CAN 2021 / Sénégal - Congo Brazzaville : Le prix des billets fixé entre 3 000 et 75 000 FCFA.

La fédération sénégalaise de football (FSF) vient de publier le prix officiel des billets pour le match Sénégal - Congo Brazzaville ce mercredi 13 novembre au stade Lat Dior de Thiès, à 19h00 GMT.

Pour venir assiter à cette rencontre de première journée des éliminatoires de la CAN 2021, il faudra débourser entre 3.000 et 75.000 FCFA selon les places et leurs papiers emplacements.



Ainsi, pour ce qui est des sièges situés au niveau du virage, le prix est fixé à 3.000 FCFA. Alors qu'il faudra mettre 5.000 FCFA pour accéder à la partie "Découverte Centrale." Enfin, pour les amateurs désireux de suivre la partie depuis l'annexe loge, 10.000 FCFA seront nécessaires, la prestigieuse loge présidentielle quant-à elle ouvre ses portes moyennant 75.000 FCFA. Des fourchettes de prix assez flexibles qui devraient permettre au stade Lat Dior de faire le plein assez facilement pour recevoir les "Diables rouges" dans la capitale du rail.