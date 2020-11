Éliminatoires CAN 2021 : Sadio Mané et Opa Nguette offrent la victoire aux Lions qui domine la Guinée Bissau 2-0

C'était le match piège par définition et le Sénégal a réussi avec quelques difficultés à se défaire de la Guinée Bissau 2-0, ce mercredi 11 novembre, au stade Lat Dior de Thiès (3e journée des éliminatoires de la CAN 2021.)



Le penalty parfaitement tiré par l'attaquant de Liverpool, Sadio Mané (1-0,43e) et le but de l'ailier du FC Metz, Opa Nguette, sur un service de Mané (2-0, 74e), auront suffi pour remporter les trois points. Avec ce succès étriqué mais précieux, acquis contre les Bissau-guinéens, les Lions se donnent un gros bol d'air frais avant d'aller peut-être décrocher la qualification chez les Djurtus ce dimanche.



Le Sénégal reste toujours leader du groupe " i " avec désormais 9 unités au compteur à la faveur de trois succès déjà enregistrés durant ces qualificatifs. Le groupe s'envolera en direction de la capitale Bissau Guinéenne le samedi 14 novembre. Avant cela, il est prévu au moins deux séances d'entraînement toujours à huis clos, au stade Lat Dior, le mercredi et le jeudi à 16h00 GMT.