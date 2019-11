Éliminatoires CAN 2021 : Présent à l'entraînement des Lions à Eswatini, El Hadj Diouf a-t-il intégré le staff technique ?

Le double ballon d'or sénégalais El Hadj Ousseynou Diouf a voyagé avec l'équipe nationale de football du Sénégal, pour leur déplacement au royaume Eswatini. Certainement une belle surprise pour les joueurs qui pour la plupart ont été de grands fans de Dioufy du temps de ses heures de gloire. Pour leur premier galop d'entraînement, les Lions ont compté parmi eux la présence du prodige du football sénégalais, El Hadj Diouf. Un invité de marque dont la présence a été remarquée et fortement commentée.



Pour en revenir à l'autre aspect de ce déplacement de Diouf avec la sélection nationale. Il est important de rappeler que les relations entre Aliou Cissé l'actuel entraîneur des Lions et Dioufy n’étaient pas été au beau fixe dernièrement.



Dès lors, l'apparition de l'ancien attaquant de Liverpool au sein de la tanière est à la fois surprenante et salutaire. Surprenante car personne ne s'y attendait, même si il faut reconnaître qu'une certaine accalmie s'était installée entre Dioufy, les fédéraux et Cissé.



Mais cette "intégration" dans le staff technique sénégalais pourrait être salutaire car, il pourrait insuffler sa hargne et son leadership à ces jeunes joueurs en quête du titre continental. Reste à voir si cette collaboration sera fructueuse et viable...