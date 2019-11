Éliminatoires CAN 2021 : La durée d’indisponibilité de Salif Sané désormais connue...

Le défenseur de Schalke 04, Salif Sané, va rater plusieurs mois de compétition en raison d'une blessure au genou gauche constatée face à Augsbourg ce dimanche.



Victime d’une grave blessure en Bundesliga le dimanche dernier, Salif Sané a été transporté d’urgence à l’hôpital. Quelques jours après, dans un communiqué, son club Schalke 04 a annoncé la nature de la blessure et la durée d’indisponibilité du joueur. Ainsi, le club précise que le défenseur sénégalais souffre de graves maux au ménisque et il sera absent pour 3 voire 4 mois de compétition.



Un coup dur pour le club allemand et le Sénégal. Puisque le défenseur central est devenu l’un des tauliers à ce poste dans les deux équipes.



Pour rappel, Salif Sané est déjà forfait pour les deux matchs du Sénégal à venir en éliminatoires de la Can 2021.