Éliminatoires CAN 2021 : La CAF exhorte les associations membres au renforcement du dispositif sécuritaire.

La Confédération Africaine de Football (CAF) a réuni, ce mercredi 4 novembre 2020, en visioconférence, les officiers nationaux de sécurité et sûreté (ONSS) des Associations Membres, afin de les informer et former sur le nouveau protocole de sûreté et de sécurité imposée par la pandémie de COVID-19 et visant à encadrer la reprise des matches des éliminatoires de la CAN 2021.







Selon le communiqué de la CAF, une soixantaine d’officiers nationaux de sécurité et d’officiers de sécurité de la CAF ont pris part aux travaux.







À l’issue de cette réunion par visioconférence, les points suivants ont fait l'objet d'une présentation du Chef de Département de Sécurité et Sûreté de la CAF :







- La tenue des matchs à huis clos et sans spectateurs,







- Le nouveau mécanisme de contrôle des accréditations et des nouvelles zones d’accréditation,







- Les différences entre les matches à venir et les précédents,







- La nécessité pour chaque Association Membre (AM) de disposer d'un bon plan de sécurité et sûreté avant la reprise effective des matches officiels.