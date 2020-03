Éliminatoires CAN 2021 / Double confrontation Sénégal – Guinée Bissau : La liste d’Aliou Cissé attendue entre le 18 et le 19 mars…

C’est dans un contexte marqué par l’apparition du Covid-19 au Sénégal que le sélectionneur de l’équipe nationale de Football, Aliou Cissé devra publier sa liste de joueurs. Une liste de 23 « Lions » qui pourrait être diffusée dans un peu plus de 15 jours. D’ailleurs, le quotidien sportif sénégalais Record à largement contribué à relayer l’information.



Avec pas mal d’incertitudes dans le secteur de la défense sénégalaise, fragilisée par les blessures, méformes et carences à certains postes, Aliou Cissé aura fort à faire pour dresser sa fameuse liste. De nouvelles têtes sont d’ailleurs fortement pressenties, il s’agit du défenseur de l’Olympiakos Ousseynou Ba, de l’attaquant du stade de Reims Boulaye Dia. On évoque également les noms de Bingourou Kamara (Strasbourg) et de Baye Assane Cissé (Teungueth Fc) pour remplacer Alfred Gomis, blessé.