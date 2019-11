Eliminatoires CAN 2021 / Billetterie : La Fédération Sénégalaise de Football confond le drapeau du Congo Brazzaville à celui de la RD Congo.

C’est une « erreur diplomatique » que vient de commettre la fédération sénégalaise de football (FSF), dirigée par Me Augustin Senghor. Il s’agit d’un défaut d’impression noté sur les billets du match Sénégal – Congo Brazzaville prévu ce mercredi 13 novembre au Stade Lat Dior de Thiès (19h00.)



En effet, depuis ce lundi, date de l’ouverture des points de vente officiels mis en place par la FSF pour la commercialisation de ses passes d’accès. De nombreux supporters des « Lions » du Sénégal qui ont acheté des billets se sont rendu compte que lors de l’impression, le drapeau du Congo Brazzaville a été malencontreusement confondu à celui de la République démocratique du Congo (RDC.)



Une grosse bourde qui a rapidement fait le tour de la toile. Certains médias et réseaux sociaux du Congo Brazza ont d’ailleurs fortement déploré cet incident. Une erreur largement évitable avec plus de rigueur et de vigilance. Il est important de préciser que ces deux pays sont séparés par le fleuve Congo.



La RDC est logée dans le groupe D avec la Gambie, le Gabon et l’Angola. Alors que le Congo Brazzaville partage la même poule avec le Sénégal, la Guinée Bissau et l’Eswatini (Groupe I.)