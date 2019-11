Éliminatoires CAN 2021 : Après un périple de 24h de vol pour les "Diables rouges", la presse Congolaise furieuse contre leurs dirigeants

Les "Diables rouges" du Congo Brazzaville ont atterri à Dakar dans la soirée du dimanche 10 novembre pour y disputer leur match contre le Sénégal. Un périple de plus de 24 heures de vol marqué par d’innombrables escales et autres défaillances qui ont scandalisé la presse Congolaise. Le quotidien les Échos de Brazzaville n'y est pas allé par quatre chemins pour fustiger l'amateurisme de leurs dirigeants.





« Partis de Brazzaville samedi en début d’après-midi, les congolais ont passé la nuit à Addis-Abeba d’où ils sont repartis dimanche en fin de matinée pour Bamako, avant d’atteindre Dakar. Depuis Dakar, c’est en bus qu’ils ont rallié Thies, leur destination finale pour y déposer leurs valises aux environs de 21 heures. Comment dans ces conditions, exiger des jeunes gens éprouvés par un tour d’Afrique en 24 heures, des résultats optimum ? Sans doute, exhibera t-on le facteur crise économique et un retard dans le décaissement des fonds au trésor public pour justifier ce périple », lit-on dans Les Échos de Brazzaville.