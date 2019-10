Éliminatoires CAN 2021 / Aliou Cissé : " La CAF nous oblige à jouer le 13... Cela ne nous arrange pas ! "

Les deux matches prévus contre le Congo Brazzaville et l’Eswatini seront périlleux. Entre le regroupement des lions programmé le 10 novembre à Saly, le match du 13 au stade Lat Dior de Thiès et le voyage vers l’Eswatini. La délégation sénégalaise fera le parcours du combattant pour disputer ses deux premières parties dans ces éliminatoires de la CAN 2021. Une situation fortement déplorée par Aliou Cissé : " Nous ne sommes pas d'accord avec cette date du match. La CAF nous oblige à jouer le 13 et on s'y plie... Cela ne nous arrange pas ! " Cissé d'expliquer avec désolation : " Quand on a une fenêtre de dates FIFA du 10 au 19 novembre, je ne vois pas pourquoi on devrait jouer le 13 d'autant plus qu'il y'a des équipes qui jouent le 14.... La programmation qu'on avait faite, c'était de pouvoir jouer le vendredi 15, pour voyager le samedi 16 et jouer le 19 contre Eswatini." La CAF reste muette malgré les requêtes introduites par la FSF...