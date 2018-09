Éliminatoires CAN 2019 : Sénégal/Soudan le 13 octobre à 19 heures à LSS

C’est en l’espace de quatre jours maximum que le Sénégal et le Soudan en découdront dans une double confrontation comptant pour les

3ème et 4ème journées des éliminatoires de la Can 2019. Le Sénégal, qui abritera la première manche, accueillera ses adversairesle samedi 13 octobre au stade Léopold Sédar Senghor. Pourtant, le président de la Fédération sénégalaise de football était en train de voir les possibilités de jouer cette rencontre le vendredi afin d’avoir plus de temps de récupération. Mais, après concertation avec ses homologues du Comité

d’urgence de l’instance faitière, la date du samedi 13 octobre a été

finalement arrêtée.

Ainsi, pour rester conforme aux règlements en vigueur à la Confédération africaine de football (Caf), une missive a été envoyée à l’instance dirigeante du football africain, organisatrice de la compétition. L’adversaire a lui aussi reçu sa lettre de confirmation de la part de la Fsf.

Cependant, si les parties ont une idée exacte de la date du match

de Dakar, celle de la manche retour à khartoum n’est pas encore

connue. Même si trois jours doivent en principe séparer les deux

matches, les responsables de la fsf attendent à leur tour d’être saisis par leurs homologues soudanais...