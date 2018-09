Éliminatoires CAN 2019 : Le Sénégal accroché à Madagascar (2-2), après avoir mené deux fois

Comme en novembre 2015, le Sénégal a encore été accroché à Madagascar (2-2), ce dimanche. L'équipe nationale s'est fait rejoindre à deux reprises à Antananarivo, pour finalement concéder un match nul (2-2).



Le Madagascar a évité la défaite contre le Sénégal lors du match de la deuxième journée des qualifications à la CAN 2019, grâce à un but contre son camp de Kalidou Koulibaly. Les Barea malgaches ont eu chaud, évitant de concéder sa première défaite des éliminatoires. De chaleur, il en a été question en début de match. A l'image de leurs supporters, les Malgaches étaient chauds bouillants à domicile.



Pas de vainqueur entre Barea malgaches et Lions après 90 minutes dans un match plaisant et équilibré qui pouvait basculer d'un côté comme de l'autre.



L'équipe nationale du Sénégal avait bien lancé son match contre le Madagascar, grâce à un but de Moussa Konaté à la 26e minute. Les malgaches ont égalisé à la 43e minutes, avant que le Sénégal prenne l'avantage à 63e sur une frappe de Diao Baldé. Un but csc a permis au Madagascar d'égaliser...