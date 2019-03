Éliminatoires CAN 2019 / Le Ghana dévoile sa liste pour affronter le Kenya : 5 nouveaux convoqués, Assamoah Gyan out

Kwesi Appiah, le sélectionneur du Ghana, a dévoilé sa liste de 24 joueurs pour affronter le Kenya lors de la 6ème journée des éliminatoires de la CAN 2019 le 23 mars et la Mauritanie en amical le 26 mars.

On note l’absence du meilleur buteur de la sélection, Asamoah Gyan. En revanche, 5 nouveaux font leur entrée chez les Black stars dont un trio d’Ashanti Kotoko, seul club ghanéen sur la scène continentale (Coupe de la Confédération).

Le retour de l’attaquant Kwesi Appiah est également à signaler, après 3 ans d’absence.