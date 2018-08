Éliminatoires CAN 2019 / Décryptage de la liste des 23 convoqués par Aliou Cissé, qu'en pensent les sénégalais ?

À peine l'épisode du mondial Russe terminée, le sélectionneur de l'équipe sénégalaise de football Aliou Cissé et son staff préparent la prochaine coupe d'Afrique de football. De fait, Cissé a rendu publique ce vendredi 24 Août, la liste des 23 lions qui devront prendre part au match contre le Madagascar ce 9 Septembre.

Ainsi il a été noté des retours au sein de la tanière (Ibrahima Mbaye, Opa Nguette) et des néo internationaux (Édouard Mendy, Sidy Sarr, Amath Ndiaye Diedhiou, Mbaye Diagne et Sidy Sarr). À souligner les absences de Pape Alioune Ndiaye, Kara Mbodj et Khadim Ndiaye.

Une liste pleine de renouveau, mais voici ce qu'en pense l'opinion...