Éliminatoires Afrobasket 2021 / Sélection masculine : Boniface Ndong convoque 25 Lions dont Gorgui Sy Dieng, Tacko Fall, et Maurice Ndour...

Pour sa grande première face à la presse sénégalaise, en tant qu'entraîneur de la sélection masculine de Basketball, Boniface Ndong, a décliné sa feuille de route ce mercredi 27 sur les gradins du stadium Marius Ndiaye. C'est ainsi que pour sa toute première liste, qui devra acter la convocation de joueurs qui seront utilisés dans le cadre de ces éliminatoires de la CAN 2021, 25 joueurs ont été convoqués.



Au total 4 meneurs, 4 arrières et 7 ailiers viendront s'ajouter aux 4 ailiers forts et 6 pivots ont été appelés en sélection. Avec le retour remarqué de Gorgui Sy Dieng qui s'était éloigné de la tanière pour des raisons parfois extra sportives, il faut ajouter la convocation de Tacko Fall, le géant des Boston celtics (NBA), aux côtés de cadres tels que Maurice Ndour et Mohamed Faye.



Cette liste de 25 comporte 4 joueurs locaux que sont Alkaly N'Dour (Douanes), Thierno Niang (Duc), Pape Moustapha Diop (Duc), Louis Adams (As Douanes.) Le Sénégal est logé dans la Poule B en compagnie de l’Angola, du Mozambique et du Kenya.