Éliminatoires Afrobasket 2021 : Première séance d'entraînement des Lions à Kigali, le reste du groupe attendu dans les prochaines heures... (Photos)

Déjà en terre rwandaise pour le tournoi qualificatif prévu du 25 au 29 novembre à Kigali, l'équipe nationale masculine de basket, a tenu sa première séance d'entraînement ce lundi au Kigali Arena.



Pendant 1h30 minutes, les hommes de Boniface Ndong ont taquiné la balle orange et foulé le parquet, histoire de prendre de nouveaux repères. Cependant il est important de souligner que seuls trois joueurs, ont pris part à cette séance. Il s’agit de Louis Adams, Makhtar Guèye et Alkaly Ndour.



Le reste du groupe étant attendu ce lundi, a-t-on appris de sources sûres. Ils devraient d’abord faire les tests Covid-19 conformément au protocole sanitaire imposé par la FIBA et se mettre à l’isolement pour au moins 24h en attendant les résultats.