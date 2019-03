Élimination du PSG / Neymar crie au scandale contre l'arbitrage : « Allez-vous faire foutre! »

Le Brésilien, présent au Parc des Princes mercredi soir pour PSG-Manchester United, n'a pas digéré le pénalty accordé aux Anglais.



Au moment de partager ses émotions sur les réseaux sociaux à ses millions de suiveurs, le joueur le plus cher du monde n'a pas versé dans la langue de bois. « C'est une honte. On met quatre mecs qui ne comprennent rien au foot pour regarder un tir au ralenti devant la télé... Il n'y a rien. Comment le mec peut mettre ses mains ailleurs?», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Et de conclure par un romantique : «Allez vous faire foutre». Des propos véhéments qui pourraient lui valoir une sanction de la part de l'UEFA. Une autre histoire.



Le Figaro