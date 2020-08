Élimination de la Juve : La sœur de Cristiano Ronaldo en remet une couche

Malgré son nouveau doublé contre l'Olympique Lyonnais, Cristiano Ronaldo (35 ans, 46 matchs et 37 buts toutes compétitions pour la saison 2019-2020) n'a pas réussi à qualifier la Juventus pour le Final 8 de la Ligue des Champions. Une immense déception pour l'attaquant portugais, défendu par sa sœur, Elma Aveiro, qui n'a pas hésité à tacler ses partenaires.



"Tu as été meilleur que n'importe qui. Je suis fière de te voir jouer et de voir ton implication. Mais malheureusement, tu ne peux pas tout faire tout seul. C'est même impossible ! Tu sais que le football est comme ça, mais aussi que tu as donné le meilleur de toi-même, et tu es toujours le meilleur joueur", a lâché grande sœur de CR7 sur Instagram. Katia, Elma... Les proches du Bianconero n'ont visiblement pas leur langue dans la poche...