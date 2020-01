Élevage : « Des initiatives sont en cours pour accompagner les acteurs des filières animales » (Samba Ndiobène Ka)

La 13e édition du Salon international de l’élevage (Sia) s’est ouverte, ce samedi 18 janvier 2020, au Centre international pour le Commerce extérieur du Sénégal (Cices). Initié par l’Association des éleveurs pour le développement et l’amélioration des races (Adam), cette rencontre entre éleveurs professionnels, minoteries, laboratoires vétérinaires et industries laitières a été l’occasion pour le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Samba Ndiobène Ka, d’inviter ces derniers «à persévérer dans l'effort d'amélioration des génétiques ovines et à œuvrer davantage à une meilleure diffusion du progrès génétique». Il présidait la cérémonie d’ouverture du salon.



«Pour accompagner toutes les dynamiques de promotions socio-économiques des acteurs des différentes chaînes de valeur des filières animales, le ministre a fait savoir que des initiatives allant dans ce sens sont en cours. Ce, pour plus de financement du secteur. Mais aussi l'amélioration de l'accès au foncier des acteurs notamment par la création d'une unité de production d'élevage et la promotion des cultures fourragères. »



Samba Ndiobène Ka a aussi annoncé l’élaboration d’un programme national de développement intégré de l'élevage au Sénégal. Ce programme se fera de manière consensuelle et inclusive avec l'ensemble des acteurs de toutes les régions du Sénégal.



Toutefois, il a réitéré son soutien à l'endroit des éleveurs et les invite à s'investir dans l'éradication de la peste des petits ruminants en faisant vacciner correctement leurs animaux. Mais aussi à suffisamment approvisionner le marché en mouton lors de la Tabaski.